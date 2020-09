Zverev vs. Thiem, US Open: Kommentar zum Finale und Boris-Becker-Vergleich

C. Paschwitz

Alexander Zverev gewinnt durch sein Finaldrama bei den US Open viele Sympathien. Um ein echter Champions zu sein, muss er aber noch viel tun. Der SPORT1-Kommentar.

Natürlich tut einem Alexander Zverev leid, so viel Mensch ist man dann ja doch. Dramatischer als nun bei den US Open gegen Dominic Thiem lässt sich ein Grand-Slam-Finale kaum verlieren.

Als am Ende bittere Tränen flossen, der Hamburger höchst emotionale Wort fand über seine daheim gebliebenen Eltern, die hoffentlich stolz auf ihn seien und für die er eines Tages hoffentlich doch die Trophäe mitzubringen wünschte, berührte das zu Recht viele.

Auch diejenigen, für die Zverev angesichts dessen oftmals zwischen unterkühlt und arrogant oszillierender Art bisher immer ein rotes Tuch gewesen war. Zweifelsohne haben diese fünf epischen Sätze den 23-Jährigen gerade in Deutschland neben Punkten in der Weltrangliste auch reichlich Sympathien sammeln lassen.

Sensibel und verletzlich wirkte Zverev, den am Ende der gut vierstündigen Tragödie Krämpfe schüttelten - und er ließ die Tennis-Nation dabei mitleiden. Manch einer mag sich dabei gar wehmütig an die früheren Schlachten von Boris Becker erinnert haben. Auch Zverev spielte sich nun mit seiner Achterbahnfahrt der Gefühle in die Herzen.