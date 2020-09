Zverev vs. Thiem, US Open: Wirbel wegen Corona nach Umarmung

Dennoch hat das Ende des Fünf-Satz-Krimis im Finale der US Open zwischen dem unterlegenen Alexander Zverev und Dominic Thiem vor allem in den sozialen Netzwerken mit Blick auf das Coronavirus deutliche Reaktionen ausgelöst.

Was war in New York passiert unmittelbar nach dem 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8) des Deutschen? Nur der Umstand, dass sich Zverev und Thiem auf dem Court freundschaftlich in die Armen fielen.