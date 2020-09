Versus by Twitch: Neue Initiative für den eSports

Mit einem neuen Bausatz an Features möchte die Streamingplattform Twitch noch tiefer in die kompetitive Gamingwelt vorrücken und seine Vormachtstellung im eSports ausbauen.

Versus by Twitch nennt sich die Erweiterung, die in Zukunft die Organisation von Online-Events vereinfachen soll.

"Versus by Twitch ist ein Werkzeug für Veranstalter, Spieler und Zuseher", so die offizielle Meldung. Turnierorganisatoren sollen damit "schnell und einfach" Wettbewerbe erstellen, managen und streamen können. Ersten Bildern nach zu urteilen, wird Versus von der Registrierung, über Ligen und Gruppenphasen, bis hin zu KO-Turnieren eine große Bandbreite an Funktionen bieten. Der Clou an der Sache ist, dass alle Features direkt auf der Streamingplattform integriert werden. Das macht nicht nur Sinn, weil Twitch ohnehin als Heimat des eSports gilt. Gerade weil die aktuelle Situation rund um das Coronavirus LANs und Offline-Events auf unbestimmte Zeit unmöglich macht, könnte sich diese Initiative als Goldgriff erweisen.