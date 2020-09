CS:GO: Neue Liga für deutsche Teams

Zuwachs für die deutsche Wettkampflandschaft. Das Hamburger eSport-Unternehmen MateCrate startet am 18.November die United Pro Series und legt 50.000€ in den Preispool.

Nicht allzu lang ist es her, da gab es in der sogenannten DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) nur zwei bedeutende CS:GO-Titel zu gewinnen, doch in 2020 wurden deutsche Fans verwöhnt. Im Januar diesen Jahres formten die Merkur Masters die heilige Trinität CS:GO Deutschlands und im November betritt die United Pro Series das nationale Spielfeld.