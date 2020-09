FC Admira Wacker: Zvonomir Soldo tritt zurück - Patrick Helmes Interimscoach

Am Sonntag bot Cheftrainer Zvonimir Soldo aus privaten Gründen seinen Rücktritt an, der Verein kam ihm "mit großem Bedauern" nach. Der bisherige Co-Trainer und ehemalige deutsche Nationalspieler Patrick Helmes übernimmt bis auf Weiteres als Interimscoach.

Soldo wieder zurück in Kroatien

Soldo, der seinen Rücktritt nicht begründete und sich bereits wieder in seiner kroatischen Heimat befindet, schrieb in einem Statement auf der Klub-Homepage: "Ich möchte mich bei allen Admiranern ganz herzlich für die schöne Zeit bedanken. Unvergessen bleiben mir die Bilder, wie wir nach unserem Klassenerhalt um kurz nach zwei Uhr in der Südstadt von den Fans empfangen wurden. Das war ein Gänsehaut-Moment. Aber jetzt zählt für mich nicht der Sport. Ich wünsche dem Verein nur das Allerbeste und der Mannschaft eine erfolgreiche Zukunft. Ich werde aus Kroatien die Daumen drücken."