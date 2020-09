Tour de France: Egan Bernal begründet Einbruch und schreibt Tour-Sieg ab

Egan Bernal schreibt den Sieg bei der Tour de France nach seinem kolossalen Einbruch am Sonntag ab. Seiner Meinung nach habe er an einem Tag drei Lebensjahre verloren.

Bislang war die Karriere von Egan Bernal ein einziger Höhenflug, doch am Sonntag erlebte der kolumbianische Radstar und Tour-Titelverteidiger die schwersten Stunden seines Sportlerlebens. "Ich habe das Gefühl, dass ich heute drei Lebensjahre verloren habe", sagte Bernal nach seinem Einbruch auf der 15. Etappe der Tour de France.

7:20 Minuten verlor der 23-Jährige vom Team Ineos Grenadiers auf Sieger Tadej Pogacar (Slowenien), nachdem er schon früh am knüppelharten Schlussanstieg zum Grand Colombier hatte abreißen lassen müssen. "Vom ersten Aufstieg an ging es mir nicht gut", sate Bernal: "Den ganzen Tag fehlte mir die Kraft, ich war nicht in meiner normalen Form."