Zverev vs. Thiem, US Open: Reaktionen nach Finale mit Becker und Nowitzki

Nach dem Final-Drama von Alexander Zverev bei den US Open zollen Sportgrößen dem Deutschen wie auch Dominic Thiem Respekt. Dirk Nowitzki tröstet. Reaktionen.

In den sozialen Netzwerken melden sich zahlreiche Sportgrößen Promis und zu Wort.

Dirk Nowitzki (Deutschlands ehemaliger NBA-Superstar): "Kopf hoch, mein Junge! Starkes Turnier! You will be back!!!"