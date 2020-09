Sebastian Vettel zu Aston Martin: Norbert Haug und Stuck optimistisch

Stuck: Vettel-Wechsel "vielleicht ein verdammt kluger Move"

Der frühere Rennfahrer schließt auch nicht aus, dass der derzeitige Mercedes-Teamchef Toto Wolff noch eine Rolle spielt: "Er scheint sehr unentschlossen. Wer weiß also, was da in der Zukunft noch alles passiert. Da ist alles möglich. Es war also vielleicht ein verdammt kluger Move."