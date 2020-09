Ligue 1: PSG nach Skandalspiel auf einem Abstiegsplatz

Trotz der Rückkehr von Superstar Neymar kassierte das Team von Trainer Thomas Tuchel vor 4000 Zuschauern eine bittere 0:1-Pleite in einer wilden Fußball-Schlacht gegen den Erzrivalen Olympique Marseille - und steht nach zwei Spieltagen auf einem Abstiegsplatz!

Zwei Spiele, null Punkte, heißt es nun für den Meister, der bereits das Auftaktspiel gegen Aufsteiger RC Lens verloren hatte. Mit zwei Niederlagen war der Hauptstadtklub zuletzt 1984/1985 in die Ligue 1 gestartet.

Bei der Partie am Donnerstag gegen Lens hatten die Pariser unter anderem auf die mit Corona infizierten Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Ángel Di María, Leandro Paredes, Keylor Navas und Marquinhos verzichten müssen, auch der angeschlagene Julian Draxler fehlte.

Schläge und Tritte in der Nachspielzeit

Florian Thauvin erzielte in der 31. Minute auf Vorarbeit von Dimitri Payet den Treffer des Tages in einer Partie, die von beiden Seiten sehr hart geführt wurde und am Ende eskalierte.