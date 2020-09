NBA: Mike D'Antoni verlässt Houston Rockets nach vier Jahren

Mike D'Antoni entscheidet sich gegen eine Verlängerung des Vertrages in Houston. Damit kommt er nicht dem Wunsch von James Harden nach.

Wie ESPN berichtet, hat sich Mike D'Antoni nach dem Aus in den Western Conference Semifinals gegen die Los Angeles Lakers dazu entschieden, seine Zelte in Houston nach vier Jahren abzubrechen.

"Mit großer Traurigkeit und Dankbarkeit verkünden meine Frau Laurel und ich, dass unsere unglaubliche Reise in Houston vorerst zu Ende ist und dass wir ein neues Kapitel aufschlagen werden", sagte D'Antoni bei ESPN in einer Erklärung.

In der Nacht auf Sonntag hatten die Rockets Spiel fünf gegen die Lakers verloren und waren mit 1:4 aus den Playoffs geflogen.