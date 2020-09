Christian Seifert sieht Playoffs als "Kulturbruch" und Netflix als Konkurrent

Seifert: Netflix größter Konkurrent

"Wie können diese für die Bundesliga begeistert werden? Umso mehr, wenn, wie coronabedingt in der aktuellen Situation, weniger Menschen in die Stadien dürfen", meinte der 51-Jährige.

Laut einer Studie der ECA verliere der Fußball in der Zielgruppe der 16- bis 24-Jährigen sehr an Bedeutung. "Der Fußball muss sich also generell fragen, wie man auch in Zukunft noch viele Menschen für sich begeistert", meinte Seifert.