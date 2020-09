Formel 1, Mugello: Lewis Hamilton mit politischer Botschaft auf Podium

Der Brite fiel beim Großen Preis der Toskana aber nicht nur mit seinem Sieg auf, dem 90. in seiner Karriere. Er sendete auch eine wichtige politische Botschaft. Vor und nach dem Rennen trug der Sportler ein T-Shirt mit der Aufschrift "Arrest the cops who killed Breonna Taylor." Auf dem Rücken des sechsmaligen Weltmeisters prangte zudem eine Foto der Getöteten mit der Aufschrift "Say her name".