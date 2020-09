DFB-Pokal mit BVB & HSV LIVE im TV, Livestream, Liveticker

Borussia Dortmund trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den MSV Duisburg. Mit Arminia Bielefeld ist ein weiterer Bundesligist im Einsatz.

Der deutsche Vizemeister startet in die Saison - und das gleich mit einem Derby.

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Borussia Dortmund im Ruhrpott-Klassiker auf den Drittligisten MSV Duisburg. Die Partie schließt die erste Pokalrunde. ( MSV Duisburg - Borussia Dortmund am Montag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER )

300 Zuschauer sind in der Schauinsland-Reisen-Arena zugelassen. Für Lieberknecht das einzige Manko: "Es ärgert mich schon irgendwo, dass wir bei solch einem Super-Los nur vor 300 Zuschauern spielen", sagte der 47-Jährige im Gespräch mit SPORT1 .

BVB - MSV Duisburg: Statistik spricht für Duisburg

Gegen den großen Favoriten braucht der MSV laut dem Coach eine "Top-Top-Leistung". Vielleicht hilft ja auch ein Blick in die Vergangenheit.

Denn die Pokal-Historie für Duisburg: Im Halbfinale der Saison 1974/75 erzielte MSV-Ikone Bernard "Ennatz" Dietz in der Verlängerung im bislang einzige Pokalduell den 2:1-Siegtreffer im Wedau-Stadion gegen die Schwarz-Gelben.

Auch Hamburg und Bielefeld gefordert

Mit Arminia Bielefeld ist am Montag noch ein weiterer Bundesligist im Einsatz. Der Aufsteiger bekommt es mit dem Viertligisten Rot-Weiss Essen zu tun. ( RW Essen - Arminia Bielefeld am Montag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER )

Der Hamburger SV - der den Aufstieg in die Bundesliga in der vergangenen Spielzeit knapp verpasste - ist bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden gefordert. (Dynamo Dresden - Hamburger SV am Montag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)