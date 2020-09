Bayer Leverkusen: Leon Bailey nach Party mit Usain Bolt und Quarantäne vor Rückkehr

Während seine Kollegen von Bayer Leverkusen mit einem beim 7:0 (6:0) gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt in die 2. Runde des DFB-Pokals spazierten, fehlte einer: Leon Bailey. ( Das Spiel zum Nachlesen im TICKER )

Er war bei der Geburtstagsfeier von Olympiasiger Usain Bolt (34) am 21. August. Allerdings hatte der ehemalige Sprinter danach Corona und Bailey war auf behördliche Anweisungen in Quarantäne gekommen und kann nun endlich wieder nach Deutschland fliegen. Am Sonntag kam das negative Ergebnis.