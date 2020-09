Formel 1 in Mugello: Hamilton gewinnt Chaos-GP, Vettel holt Punkt

Sebastian Vettel und Charles Leclerc schafften es im 1000. F1-Rennen für Ferrari beim Heimspiel aufgrund sieben Fahrer-Ausfällen immerhin in die Punkte - am Ende waren es aber statt Fest- eher Trauerspiele.

Verstappen fällt früh aus

Grosjean wütet nach Massencrash: "Wollt ihr uns umbringen?"

Das Rennen musste nun per Roter Flagge unterbrochen werden, die Autos parkten während der Aufräumarbeiten in der Boxengasse. Beinahe eine halbe Stunde war Pause.

Romain Grosjean, der das Rennen fortsetzen konnte, warf den vorderen Fahrern vor, nicht schnell genug beschleunigt zu haben. "Das war verdammt dumm von wem auch immer, der da vorne war. Wollt ihr uns alle umbringen oder was?!", brüllte der Haas-Pilot wenige Sekunden nach dem wilden Unfall in den Funk.

In Runde 44 wiederum verlor Lance Stroll die Kontrolle über seinen Boliden und schied ebenfalls aus. Der Kanadier blieb aber offenbar unverletzt. Als der pinke Wagen abgeschleppt wurde, musste die Aktion abgebrochen werde, da der anfing, zu dampfen. Auch die zweite Rennunterbrechung des GP dauerte einige Minuten an ( Rennkalender 2020 der Formel 1 ).

Ferrari fährt nur hinterher

Vettel, so macht es den Anschein, rührt all das mittlerweile nicht mehr besonders. Seit Donnerstag steht fest, dass er im kommenden Jahr für Aston Martin fahren wird, die Vorfreude ist groß. Das Team heißt in dieser Saison noch Racing Point und war auch in Mugello deutlich stärker als Ferrari: Sergio Perez, den Vettel 2021 ersetzen wird, holte Rang fünf.