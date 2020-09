Formel 1 in Mugello mit Hamilton, Vettel, Verstappen im LIVETICKER

Die Formel 1 gastiert erstmals für ein Grand Prix in Mugello. Beim Jubiläums-Rennen für Ferrari führen die beiden Mercedes-Piloten das Feld an - JETZT im LIVETICKER.

Leclerc hat zu Vettel aufgeschlossen, nachdem Räikkönen in der Box war. Dieser Reifenwechsel ging gründlich schief und dauerte länger als geplant. Auch Vettel kommt jetzt an die Box und verliert damit natürlich seinen zehnten Platz.

Re-Start, der Zweite! Hamilton versenkt Bottas und führ jetzt das Feld an. Leclerc bleibt auf P3. Aber was ist mit Albon? Der Red-Bull-Pilot fällt auf Platz sieben zurück! Renault-Pilot Ocon ist nicht mehr mit dabei. Damit sind schon sieben Fahrer ausgeschieden.

Verstappen über seinen Ausfall: "Schon in der Formationsrunde habe ich den Motor fast abgewirkt. Ich denke, es ist das gleiche Problem wie in Monza. Es hat sich ähnlich angefühlt. Ich bin gut weggekommen, konnte aber dann nicht mehr beschleunigen. Der Kontakt mit Kimi passiert dann einfach, wenn man in so einer Situation steckt."