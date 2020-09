Doppelpass: Uli Hoeneß sieht beim FC Bayern keinen Transfer-Bedarf

Hoeneß appelliert: "Vernünftig bleiben"

"Gerade nachdem wir Qualität verloren haben, müssen wir nachlegen und das geht nur mit qualitativ guten Spielern", hatte der Bayern-Coach erklärt. Der Kader müsse aufgrund der Belastungssteuerung in der Breite gut aufgestellt sein.

"Ich kenne keinen Trainer, der nicht am liebsten 100 Spieler hätte. Auf die Kaderplaner hat er Einfluss, auf den Finanzstatus aber nicht", entgegnete Hoeneß. Auch dem Rekordmeister würden ohne Zuschauer 50 bis 60 Millionen Euro fehlen. Das müsse bei der Finanzplanung berücksichtigt werden.

Lob für den Nachwuchs

Der FC Bayern werde an der aktuellen Situation "nicht kaputt gehen, aber die wirtschaftliche Gesundheit, die uns immer ausgezeichnet hat, ist in Gefahr, wenn nicht demnächst irgendwann wieder Zuschauer ins Stadion kommen und wir in der aktuellen Phase vernünftig bleiben."