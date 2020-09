Mick Schumacher zischt in Mugello im legendären Ferrari seines Vaters um den Kurs. Der Titelanwärter der Formel 2 ist überglücklich.

Formel-2-Titelanwärter Mick Schumacher ist am Sonntag zum Ferrari-Jubiläum in Mugello als Showeinlage erneut in ein legendäres Auto seines Vaters gestiegen.