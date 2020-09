MotoGP: Valentino Rossi verpasst 200. Podium - Bradl bleibt punklos

Valentino Rossi schrammt an einer ganz besonderen Podiums-Platzierung vorbei. Stefan Bradl kann auch in seinem vierten Saisonrennen nicht punkten.

Der italienische Superstar Valentino Rossi ist bei der Rückkehr der Fans an die Strecke an seinem 200. Podiumsplatz in der Motorrad-Königsklasse MotoGP haarscharf vorbeigeschrammt.