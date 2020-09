Formel 1: Eddie Jordan spricht über Verkauf von Mercedes und Abschied von Wolff

Eddie Jordan will wissen, dass Mercedes einen Großteil seiner Anteile an den Silberpfeilen verkauft und Toto Wollf als Motorsportchef abtritt. Wolff dementiert die Meldung prompt.

Er hat es wieder getan: Eddie Jordan (72). Das Orakel hat orakelt. Ende 2009 sagte er Michael Schumachers Comeback bei Mercedes voraus, 2012 sein Karriereende. Danach kündigte er seinen Nachfolger bei Mercedes an: Lewis Hamilton.

Seitdem hört die Formel-1-Welt hin, wenn der ehemalige Formel-1-Teamchef etwas sagt. Vor allem, wenn es so eine News ist wie heute in der Daily Mail on Sunday.