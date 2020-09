DFB-Pokal: Hoffenheim siegt bei Hoeneß-Debüt nach Elfer-Krimi

Die TSG Hoffenheim lässt Neu-Coach Sebastian Hoeneß in der 1. Runde des DFB-Pokals lange bangen, ehe der Bundesligist sich gegen den Chemnitzer FC doch durchsetzt.

Sebastian Hoeneß, der Sohn von Dieter und Neffe von Uli Hoeneß, musste bei seinem Pflichtspiel-Debüt als Trainer der TSG 1899 Hoffenheim lange bangen, ehe der Bundesligist sich in der 1. Runde des DFB-Pokals doch noch gegen den Chemnitzer FC durchsetzen konnte.

Der frühere Trainer der zweiten Mannschaft vom FC Bayern, mit der Hoeneß Junior in der Vorsaison die Meisterschaft in der 3. Liga feierte, musste dabei aber erst die Verlängerung und dann noch einen Elfer-Krimi überstehen. ( Das Spiel im Ticker zum Nachlesen )

Hoffenheim mit Chancen-Wucher

Nach ausgeglichenem Beginn nahmen die Kraichgauer ab der 15. Minute das Heft in die Hand und hatten fast 65 Prozent Ballbesitz - doch der Ball wollte nicht im Tor der Chemnitzer landen.

Florian Grillitsch steckte in der 27. Minute herrlich auf Dennis Geiger durch, allerdings schoss der Hoffenheimer den Ball aus vier Metern über die Latte. Keine vier Minuten später zog Andrej Kramaric aus 22 Metern ab - daneben.

Kramaric lässt Hoeneß jubeln

Kurz nach Wiederanpfiff machte es Kramaric aber besser: In der 48. Minute umkurvte Ihlas Bebou den Chemnitzer Keeper Jakub Jakubov, behielt den Kopf oben und legte mustergültig auf den Kroaten ab. Kramaric musste nur noch zum 1:0 einschieben.

CFC geht in Verlängerung in Führung

Und es kam für die TSG noch dicker. In der 100. Minute erzielte Christian Bickel nach einem Einwurf völlig überraschend das 2:1 für die Chemnitzer, während Christoph Baumgartner in der 105. Minuten den Ball nur an den Pfosten köpfte. (SERVICE: Ulm wird wieder zum Pokal-Schreck)