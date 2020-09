2. Bundesliga: Tim Leibold neuer Kapitän beim Hamburger SV - Fernandes Nummer eins

Dies gab Trainer Daniel Thioune einen Tag vor der Erstrundenpartie der Hanseaten im DFB-Pokal am Montag (18.30 Uhr) beim Drittligisten Dynamo Dresden bekannt.

Ob die Mannschaft aber gut auf die Saison vorbereitet ist, "werden wir erst nach dem Spiel in Dresden wissen". In der zweiten Liga beginnen die Hamburger am Freitag (18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf.