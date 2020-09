Uli Hoeneß über Thiago Alcantara und Liverpool, Manchester United

Als Thiago Alcantara am Freitag beim Mannschafstraining des FC Bayern auftauchte, dürfte sich der ein oder andere Fan gewundert haben.

Schließlich hat der FCB schon mehrmals öffentlich klar gestellt, dass der spanische Mittelfeld-Star eine neue Herausforderung bei einem neuen Verein suche. Noch ist aber nach wie vor kein Verein in München vorstellig geworden, um ein Angebot für den 29-Jährigen zu unterbreiten.

Die interessierten Klubs FC Liverpool und Manchester United würden versuchen, "uns zu erpressen.", sagte Hoeneß. "Beide Vereine bluffen jetzt. An uns ist noch kein Verein herangetreten. Das ist kein Stil." Die vermeintlichen Interessenten würden die Bayern nun wohl bis zum Ende der Transferperiode hinhalten, um uns dann "ein billiges Angebot hinzuhauen."

Bleibt Thiago doch noch ein Jahr?

Bis zum Transferschluss am 5. Oktober werde es noch "drei heiße Wochen geben". Thiago bezeichnete Hoeneß derweil als "super Junge, vom sportlichen her und vom menschlichen her."