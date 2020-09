CHECK24 Doppelpass, Patrick Ittrich über den drei-Stufen-Plan in der Bundesliga

Um den respektvollen Umgang zu gewährleisten, greifen die Schiedsrichter in nächster Zeit auf einen drei-Stufen-Plan zurück. Die drei Säulen erklärt Ittrich wie folgt: "Respekt vor dem Spiel, Respekt vor dem Gegner und Respekt vor dem Schiedsrichter. Ein Beispiel: Da liegt ein Spieler auf dem Boden, ich gehe zu ihm hin und schreie ihn vielleicht noch an - Gelbe Karte."

Ittrich zweifelt am sogenannten "Fingerspitzengefühl"

"Fingerspitzengefühl, wenn man es genau betrachtet, ist eigentlich ein Bruch der Regeln", sagte Ittrich: "Da heißt es: 'Der hat schon Gelb. Wenn du ihm jetzt wieder Gelb gibst ...' Da ist der Ermessensspielraum aufgehoben. Es gibt irgendwann eine Grenze und wenn diese Grenze überschritten wird, dann müssen wir agieren. Wenn man das an einem Spieltag so macht und am andere so - dann geht's auch nicht."