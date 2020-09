Formel 2: Mick Schumacher übernimmt Führung trotz Fehlern

Mick Schumacher führt die Formel 2 nach Mugello an © Imago

Mick Schumacher setzt sich an die Spitze des Gesamtrankings in der Formel 2. Der Jung-Star fährt nicht fehlerfrei, doch auch seine Konkurrenten glänzen nicht.

Mick Schumacher hat mit zwei fehlerfreien Vorstellungen in der Formel 2 die Meisterschaftsführung erobert.

Der 21-Jährige vom Prema-Team erreichte in Mugello die Ränge fünf und vier - und profitierte vom Pech und Unvermögen seiner großen Titelkonkurrenten.

Sechs Rennen vor Schluss steht der Deutsche, in der Vorwoche in Monza Sieger des Samstagsrennens, ganz oben. Schumacher (161 Punkte) führt vor dem Briten Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing/153), Sonntagssieger Christian Lundgaard aus Dänemark (ART Grand Prix/145) und seinem Prema-Teamkollegen Robert Schwarzman (Russland/140), der an diesem Wochenende leer ausging.