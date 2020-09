Premier League: Wirbel um Mason Greenwood von Manchester United wegen Lachgas-Video

Mason Greenwood findet sich nach dem Hotel-Eklat beim Nationalteam erneut in den Schlagzeilen wieder. Auch diesmal muss der junge United-Star Fehler eingstehen.

Mit gerade einmal 18 Jahren ist der junge Stürmer des englischen Rekordmeisters Manchester United noch lange kein gestandener Profi. In den letzten Wochen musste er einige bittere, aber auch wichtige Lektionen lernen - wie er nun selbst zugab.

"Als 18-Jähriger lerne ich die ganze Zeit", erklärte der Angreifer in einem Statement von ManUnited, aus dem die Sun am Samstagabend zitierte. "Diese Woche habe ich auch gelernt, dass ich wegen meiner Karriere nach einem höheren Standard beurteilt werde. Das muss ich in Zukunft respektieren."