Tottenham Hotspur leiht Alex Morgan von Orlando Pride aus

Alex Morgan läuft ab sofort in Europa auf. Die US-amerikanische Top-Fußballerin spielt auf Leihbasis in England - wie einige Landsfrauen.

Superstar Alex Morgan wechselt aus den USA in die englische Liga. Die US-Nationalspielerin kommt auf Leihbasis von Orlando Pride nach London. Das vermeldeten die Spurs am Samstag.

Morgan Top-Verdienerin

On top of the world! Mit einem 2:0 im Finale der Frauen-WM gegen die Niederlande hat sich das US-Team zum Weltmeister gekrönt. Der insgesamt vierte WM-Titel für die USA © Getty Images

Am Mittwoch empfängt New York City die Weltmeisterinnen. Auf einer Siegesparade durch den "Big Apple" lassen sich Megan Rapinoe, Alex Morgan und Co. ausgelassen feiern. SPORT1 zeigt die besten Bilder © Getty Images

Zehntausende begeisterte New Yorker säumen die Straßen von Manhattan und jubeln ihren Heldinnen frenetisch zu. Immer wieder schallten ihnen dabei "Equal Pay"- und "USA"-Rufe entgegen © Getty Images

Die Weltmeisterinnen fahren im Konfettiregen auf einem offenen LKW über den legendären Broadway © Getty Images

Im Mittelpunkt des Interesse steht natürlich Megan Rapinoe, die Spielführerin, beste WM-Torschützin und beste Spielerin des Turniers. Da darf auch ihre ikonische Jubelpose nicht fehlen © Getty Images

"Wir hören nicht auf, zuzuschauen", verspricht dieser Fan in Richtung Rapinoe. Immer wieder branden auch "Equal Pay"- und "USA"-Rufe auf © Getty Images

Auf dem Umzugswagen geht es feucht-fröhlich zu. Rapinoe verteilt als fürsorgliche Kapitänin Schampus an die Mitspielerinnen © Getty Images

Und die 34-Jährige (r., mit Ashlyn Harris) kümmert sich auch direkt um Nachschub aus der großen Buddel © Getty Images

Die Parade setzt die Tradition der Feierlichkeiten am "Big Apple" fort, die diversen Sportgrößen in der Vergangenheit zuteil wurde. Auch die New York Giants oder die New York Yankees kamen bereits in den Genuss einer Fahrt durch die Stadt © Getty Images

Rapinoe geht bei den Feierlichkeiten voran. Zuvor hatte die Starspielerin erneut einen Besuch bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus ausgeschlossen. "Ich werde nicht gehen, und jede Mitspielerin, mit der ich darüber gesprochen habe, wird es auch nicht tun", sagte die 34-Jährige bei CNN © Getty Images

Der Protest von Rapinoe gegen die Trump-Regierung ist nicht neu. Sie singt aus Ablehnung vor Länderspielen die Nationalhymne nicht mit und zog durch ihre Aussage, nicht "ins f***ing Weiße Haus" zu kommen, den Zorn Trumps auf sich © Getty Images

In New York gehört Bürgermeister Bill de Blasio (M., mit seiner Frau Chirlane McCray) zu den prominenten Gratulanten und überreicht dem US-Team die Schlüssel der Stadt © Getty Images

Carli Lloyd l.) und Alex Morgan feiern mit Sonnenbrillen - ob da jemand eine lange Party-Nacht hinter sich hat? © Getty Images