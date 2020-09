RB Leipzig: Konrad Laimer fehlt wegen einer Knie-OP für vier Wochen

Der österreichische Mittelfeldspieler muss sich einer Arthroskopie im Knie unterziehen, teilten die Sachsen am Samstagabend mit. Er fehlt RB voraussichtlich in den nächsten vier Wochen.

Laimer (23) litt bereits seit Ende August an einem Knochenödem im Kniegelenk und musste deshalb auf die Reise zur österreichischen Nationalmannschaft verzichten. Nach dem Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde am Samstag (3:0 beim 1. FC Nürnberg) startet Leipzig am 20. August (15.30 Uhr) gegen den FSV Mainz in die Bundesliga-Saison.