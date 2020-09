Premier League: Robin Koch verursacht Elfmeter gegen Liverpool

Robin Koch wird in der Anfangsphase gegen Liverpool direkt zur tragischen Figur. Der deutsche Nationalspieler verursacht einen Elfmeter.

Robin Koch hat in der Premier League einen misslungenen Start erwischt.

Mo Salah schoss Koch im Strafraum an die Hand, Schiedsrichter Michael Oliver entschied auf Strafstoß. Salah blieb vom Punkt eiskalt und schoss den Ball mittig zur frühen Liverpool-Führung ins Tor. Jack Harrison glich für den Außenseiter nach zwölf Minuten aus, Virgil van Dijk brachte das Klopp-Team aber per Kopf wieder in Führung. Sein Gegenspieler bei der Ecke: Robin Koch.