Formel 1: Red-Bull-Teamchef Christian Horner bringt Nico Hülkenberg ins Spiel

Horner: "Hülkenberg ein starker Fahrer"

...noch Kevin Magnussen haben die Sicherheit, ob sie auch in der nächsten Saison noch für den Rennstall an den Start gehen werden © Getty Images

RENAULT, ab 2021 ALPINE: Es war das große Überraschungs-Comeback! Fernando Alonso kehrt in die Formel 1 zurück. In der Saison 2021 fährt er wieder für das französische Werksteam, das zukünftig unter der Bezeichnung "Alpine" firmiert © Getty Images

Schon einen Tag zuvor hatte Racing Point das Aus von Sergio Pérez offiziell verkündet, obwohl der Mexikaner noch einen gültigen Vertrag für die kommende Saison hatte. Er dürfte sich mit einer millionenschweren Abfindung trösten lassen und bleibt der Formel 1 womöglich erhalten. Er werde jetzt ganz entspannt abwarten, was sich ergebe, so Pérez am Rande des Toskana-GP © Imago

RED BULL: Auch bei Red Bull ist die Sache so gut wie klar. Max Verstappen ist sowieso langfristig bis 2023 als Fahrer Nummer eins an den Rennstall gebunden © Getty Images

Nach seinem bevorstehenden Aus bei Ferrari hat Sebastian Vettel für das kommende Jahr endlich ein neues Cockpit gefunden. Am Donnerstag gab Racing Point bekannt, dass Vettel der neue Fahrer im Team und Sergio Perez ablösen wird. Doch wohin verschlägt es nun den Mexikaner, und schafft Mick Schumacher schon im kommenden Jahr den Einstieg in die Königsklasse? SPORT1 zeigt das Fahrerkarussell 2021 © SPORT1-Grafik: Haira/Tirl/Imago/Getty Imges/iStock

In Silverstone hatte er den damals mit dem Corona-Virus infizierten Pérez in zwei Rennen ersetzt und war im zweiten auf Rang sieben gelandet. Im ersten konnte er nach einem achtbaren Qualifying-Ergebnis nicht am Rennen teilnehmen, weil sein Auto bei der Fahrt in die Startaufstellung streikte.