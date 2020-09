DFB-Pokal: Coronafälle bei Waldhof Mannheim vor Duell mit SC Freiburg

Das DFB-Pokalspiel zwischen Drittligist Waldhof Mannheim und dem Bundesligisten SC Freiburg am Sonntagabend (18.30 Uhr) steht wohl vor der Absage. Wie die Mannheimer am Samstagnachmittag bekannt gaben, wurden zwei Personen bei der Testreihe am Freitag positiv auf COVID-19 getestet.