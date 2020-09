Tirreno-Adriatico: Pascal Ackermann verpasst dritten Tagessieg

Pascal Ackermann präsentiert sich im Zielsprint bei Tirreno-Adriatico erneut in starker Form. Für den Sieg reicht es aber nicht.

Am Sonntag steht die vorletzte Etappe über 181 km von Pieve Torina nach Loreto auf dem Programm, die Entscheidung über den Gesamtsieger fällt am Montag im abschließenden Einzelzeitfahren mit Start und Ziel in San Benedetto del Tronto.