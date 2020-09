Nico Müller baut Führung in DTM nach Sieg auf Nürburgring aus

Nico Müller fährt beim DTM-Rennen auf dem Nürburgring in seiner eigenen Liga und dominiert die Konkurrenz. Robin Frijns kommt ein Fehler teuer zu stehen.

Der Schweizer Audi-Pilot setzte sich am Samstag mühelos vor seinem Markenkollegen Rene Rast (Minden) und Marco Wittmann (Markt Erlbach) im BMW durch und hat zur Halbzeit der Saison satte 43 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Robin Frijns (Niederlande/Audi).

"Es war ein richtig geiles Rennen, das Team hat mir ein super Auto hingestellt. Es fühlt sich super an, wir sind anfangs noch etwas unter Druck gewesen, aber immer cool geblieben", sagte Müller bei Sat.1 .

Am Ende hatte der Schweizer mehr als 15 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Rast.

Überholmanöver geht schief, Frijns fällt zurück

Frijns lag lange auf Podiumskurs, durch ein verunglücktes Überholmanöver in der Schlussphase gegen Titelverteidiger Rast fiel er aber noch auf Platz fünf hinter Mike Rockenfeller (Neuwied/Audi) zurück.

In der Meisterschaft könnten Müller (192 Punkte) wohl nur noch Frijns (149) und Rast (140) gefährlich werden - allerdings nur, wenn der Schweizer in der zweiten Saisonhälfte einbricht.

Am Sonntag (13.30 Uhr) steht auf dem Nürburgring das zehnte Saisonrennen an, die von Müller angeführten Audi-Piloten sind auch in diesem Lauf klar favorisiert.