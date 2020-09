Formel 1, 3. Training in Mugello: Sebastian Vettel abgeschlagen - Bottas vorn

Auch auf der Ferrari-Hausstrecke kommt Sebastian Vettel nicht in Schwung. Er muss sich im 3. Training seinem Teamkollegen klar geschlagen geben und landet weit hinten.

Bei Ferraris Jubiläums-Heimspiel in der Toskana deutet sich ein enger Dreikampf um die Pole Position an - Sebastian Vettel kam im Abschlusstraining von Mugello indes erneut überhaupt nicht mit seinem roten Boliden klar.

In der Qualifying-Generalprobe am Samstag belegte der Heppenheimer den 18. Platz, sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) war sieben Zehntelsekunden schneller und wurde Siebter.

An der Spitze bot sich das gewohnte Bild. Nur Red-Bull-Pilot Max Verstappen konnte mit den Mercedes-Silberpfeilen mithalten, der Niederländer schob sich zwischen den Trainingsschnellsten Valtteri Bottas (Finnland) und Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien). Nur 83 Tausendstel trennten das Trio vor dem Qualifying am Nachmittag (Formel 1: das Qualifying in Mugello heute ab 15 Uhr im LIVETICKER).