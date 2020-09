DFB-Pokal: 1. Runde mit Hoffenheim, Leverkusen live im TV, Stream, Ticker

Sebastian Hoeneß steht vor seinem ersten Pflichtspiel mit der TSG Hoffenheim. Der Ex-Bayern-Trainer muss in Chemnitz ran, auch Leverkusen und Freiburg sind im Einsatz.

Der Auftakt des DFB-Pokals hatte es gleich in sich: Der ambitionierte Bundesligist Hertha BSC musste seine Finalträume nach einem wilden Spiel gegen den Zweitliga-Klub Eintracht Braunschweig schon wieder begraben.

Auf den ersten Sieg eines Underdogs mussten die Fans also nicht lange warten. Am Sonntag könnten schon die nächsten Favoriten stürzen, denn auch an Tag drei des Erstrunden-Wochenendes heißt das Motto: Groß gegen klein.