Premier League: Arsenal ohne Özil gegen Fulham

Arsenal setzt zum Start in der Premier-League-Saison gegen den FC Fulham auf zwei Neuzugänge. Für Özil hat Trainer Emery weiter keinen Platz.

Özil hatte sich zuletzt Hoffnungen machen dürfen, von Trainer Unai Emery berücksichtigt zu werden. Der Weltmeister von 2014 hatte beim Testspiel gegen Aston Villa am vergangenen Wochenende überraschend in der Startelf gestanden.

Willian mit Arsenal-Debüt

"Ich bin fit und tue mein Bestes. Leider ist es nicht an mir, über die Mannschaftsaufstellung am Wochenende zu entscheiden", hatte Özil vor einigen Tagen auf Twitter erklärt. Der Mittelfeldspieler, der in der Vorsaison kaum eine Rolle spielte und Topverdiener der Gunners ist, hatte angekündigt, seinen bis 2021 laufenden Vertrag bei Arsenal erfüllen zu wollen.