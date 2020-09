Kasper Dolberg: Porsche weg, Wohnung ausgeräumt

Doppeltes Unglück für Nizza-Profi Kasper Dolberg: Erst entwenden Diebe seinen Porsche, anschließend brechen sie in seine Wohnung ein.

Der dänische Stürmer in Diensten von OGC Nizza war zu den Nations-League-Spielen gegen Belgien und England aufgebrochen und hatte seinen Porsche am Flughafen in Nizza geparkt.