Hertha BSC: Millionen-Offensive von Michael Preetz nach der Pokal-Blamage

Erst der Ärger von Coach Bruno Labbadia (54) über die ausgebliebenen Transfers , dann am Freitag die 4:5-Blamage in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Eintracht Braunschweig: Hertha BSC Berlin steckt bereits vor dem Beginn der Bundesliga und dem ersten Spieltag gegen Werder Bremen in der Krise.

Torwart Alexander Schwolow (28) forderte: "Man muss das knallhart analysieren und die Frage stellen wieso wir fünf Tore kassieren. Ich bin fassungslos, in welcher Art wir verloren haben. Es war furchtbar, eine Katastrophe." Und Niklas Stark (25) fügte an: "4:5 - das klingt beschissen und ist beschissen." Der Ton bei der alten Dame wird rauer!

Coach Bruno Labbadia hat in der Woche bis zum Ligastart viel zu tun. Vor allem in der Defensive offenbarte Hertha große Lücken.

Sowohl Karim Rekik (25) als auch Stark waren in der Innenverteidigung Totalausfälle und mit Dreifach-Torschütze Martin Kobylanski überfordert. Auch Neu-Keeper Schwolow, für fünf Millionen Euro vom SC Freiburg gekommen, patzte beim 0:1 und ließ einen Freistoß von Kobylanski in die Torwartecke einschlagen.

Der ewige Traum vom Pokalfinale im Olympiastadion

Der Traum, zum ersten mal in der Vereinsgeschichte mit den Profis das Pokalfinale im heimischen Olympiastadion zu erreichen, ist also mal wieder schnell geplatzt. 1993 schafften zumindest die Amateure das Endspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1).

Reine-Adélaïde, Ünder und Bustos als Antwort auf die Blamage?

Unterdessen hat Hertha in den Bemühungen um den zentralen Mittelfeldspieler Jeff Reine-Adélaïde Fortschritte gemacht. Laut der L’Équipe haben die Berliner in den vergangenen Tagen den Kontakt zu Olympique Lyon intensiviert. Allerdings: Stade Rennes hat laut der Zeitung bereits ein Angebot von 23 Millionen Euro für den 22-Jährigen abgegeben.

Auch Stürmer Nahuel Bustos könnte in den kommenden Tagen noch dazustoßen. Der Hauptstadtklub zeigt laut TyC Sports konkretes Interesse an dem Argentinier und befindet sich dem Bericht zufolge gemeinsam mit der AS Rom in der Pole Position beim Argentinier von Club Atlético Talleres. Der 22-Jährige spielte eine starke Saison mit neun Toren und vier Vorlagen in 20 Pflichtspielen.