Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich sorgt mit eigenem Buch für Novum

Das hat in seinem Umfeld nicht nur für Begeisterung gesorgt, wie Ittrich in "Die richtige Entscheidung: Warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein" offen zugibt. Der 41-Jährige hat sein Buchprojekt dennoch umgesetzt, seit einigen Wochen ist es inzwischen auf dem Markt.

Ittrich mit Hoeneß zu Gast im Doppelpass

Auch deshalb sitzt Ittrich am Sonntag an der Seite von Uli Hoeneß im CHECK24 Doppelpass - und auch wenn er noch nicht ganz so lange in der Bundesliga dabei ist wie der Bayern-Macher, hat der Hamburger doch so einiges zu erzählen.