Antoine Griezmann neue Nummer 7 bei FC Barcelona - Durant präsentiert Griezmann bekommt neue Nummer

Antoine Griezmann bekommt beim FC Barcelona seine Wunsch-Nummer. Philippe Coutinho tritt beiseite - und Kevin Durant tritt vor die Kamera.

Der FC Barcelona bemüht sich nach dem blamablen Aus in der Champions League und dem kaum minder schädlichen Fast-Abgang von Lionel Messi um einen Neuanfang.

Auch wenn dieser vorerst wohl nur symbolischer Natur sein kann. So wird zum Beispiel die neue Trikotnummer von Angreifer Antoine Griezmann als Auftakt in bessere Zeiten hochstilisiert - für deren Verkündung wurde sogar der NBA-Star Kevin Durant ins Boot geholt.

Der französische Weltmeister trägt ab sofort wieder die Nummer sieben, wie schon zu seiner Zeit bei Atlético Madrid. Zuvor war er mit der 17 aufgelaufen.

Barcelona produzierte für die Nummer-Präsentation ein Video, in dem Durant das Griezmann-Trikot auspackte und grinsend in die Kamera hielt. "Neuer Start, neues Verlangen, neue Träume, selbe Ambitionen" hieß es in dem Clip.

In seinem ersten Jahr bei Barca durfte Griezmann nicht mit der geliebten Nummer auflaufen, weil diese an Philippe Coutinho vergeben war. Dieser ließ sich jedoch im Laufe der Saison an den FC Bayern ausleihen, und auch nach seiner Rückkehr ist seine Zukunft bei den Katalanen offen.

Daher trat der Brasilianer das Trikot nun an Griezmann ab - was dieser auf Instagram zu würdigen wusste: "Es ist eine Ehre, die Sieben bei Barca zu tragen. Ich will mich bei @phil.coutinho bedanken, der nicht nur ein großartiger Spieler ist, sondern auch ein guter Freund."