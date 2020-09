US Open: Dominic Thiem besiegt Daniil Medvedev und steht im Finale gegen Zverev

Der Österreicher bezwang im Halbfinale der US Open den Russen Daniil Medvedev - und zwar überraschend glatt in drei Sätzen - mit 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Im Finale trifft er nun auf Alexander Zverev. Medvedev verpasste hingegen den zweiten Finaleinzug bei den US Open in Folge. Im Vorjahr war er erst im Endspiel von Rafael Nadel bezwungen worden. (Finale der US Open, Alexander Zverev - Dominic Thiem am Sonntag ab 22 Uhr im LIVETICKER)