NBA Playoffs, Houston Rockets: Danuel House Jr. aus der Bubble geworfen

"Herr House wird den NBA-Campus verlassen und in dieser Saison nicht mehr bei den Spielen der Rockets mitwirken", ist in dem Statement zu lesen. Bei dem Verstoß gegen die Richtlinien soll es sich um einen nicht genehmigten Gast gehandelt haben, der am Donnerstag mehrere Stunden in dem Hotelzimmer von House verbracht haben soll.