NBA: Boston Celtics schlagen Toronto Raptors - Clippers unterliegen Nuggets

Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis darf mit den Boston Celtics weiter vom Titel in der NBA träumen.

Im entscheidenden siebten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen Titelverteidiger Toronto Raptors gewann der Rekordmeister 92:87 und spielt nun gegen Miami Heat um den Einzug in die Finals.

Nuggets noch nicht raus - dank Porter Jr.

Die Kalifornier verloren im fünften Viertelfinal-Spiel gegen die Denver Nuggets 105:111, in der Best-of-Seven-Serie führen die Clippers nur noch 3:2. Entscheidender Mann in der Schlussphase war Denvers Michael Porter Jr..

"Was man an Michael liebt, ist sein Selbstvertrauen - ganz egal ob es von seiner jugendlichen Unerfahrenheit kommt oder ob er sich der Tragweite der Situation nicht bewusst ist", sagte Nuggets-Coach Mike Malone. Nicht nur mit seinem Dreier wendete Porter Jr. das Playoff-Aus seines Teams ab, ihm gelangen in den Schlusssekunden auch noch ein wichtiger Block und zwei Freiwürfe.