Laschet: Mehr als 300 Zuschauer in NRW in der Bundesliga

Knapp über zweihundert Zuschauer verfolgten im Stadion in Duisburg den Start in die neue Frauenbundesligasaison © Imago

Armin Laschet, der Ministerpräsident NRWs, kündigt an, dass zum Saisonstart der Bundesliga mehr als 300 Zuschauer in den Stadien erlaubt sein sollen.

In Nordrhein-Westfalen dürfen wohl schon ab der kommenden Woche und damit rechtzeitig zum Bundesliga-Saisonstart mehr als die landesweit bislang erlaubten 300 Zuschauer in die Stadien und Sportarenen.

Das erklärte Ministerpräsident Armin Laschet am Freitag nach einem digitalen Sportgipfel mit Vertretern verschiedener Sportvereine. "Im Fußballstadion können es auch ein paar Tausend Zuschauer sein", erklärte Laschet.

Die Corona-Schutzverordnung werde "am Dienstag im Landeskabinett beraten und verändert", führte der CDU-Politiker aus. Über den Prozentsatz an zugelassenen Zuschauern würden die örtlichen Gesundheitsämter unter Vorlage von Hygienekonzepten entscheiden, so Laschet.