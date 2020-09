Paris Saint-Germain leiht Alessandro Florenzi von AS Rom aus

Der 29 Jahre alte italienische Nationalspieler wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von AS Rom zum Champions-League-Finalisten. Von einer möglichen Kaufoption erwähnten beide Klubs nichts.

Florenzi spielt seit der Jugend für die Roma, in der vergangenen Rückrunde wurde er an den FC Valencia verliehen. Für die Italiener machte der Rechtsverteidiger 280 Pflichtspiele, in denen er 28 Tore schoss und 32 Assists gab. Außerdem lief er 36 Mal für die Nationalmannschaft auf (2 Tore).