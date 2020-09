NBA: Jimmy Butler führt Miami Heat in Eastern Conference Finals

PLATZ 2: New York Yankees (MLB) – Wert: 5,00 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 9 Prozent) © Getty Images

In der folgenden Zeit kam er bei verschiedenen Freunden unter, ehe ihn die Familie eines High-School-Kumpels fest bei sich aufnahm. Dennoch hegt Butler keinen Groll gegen seine Eltern - im Gegenteil: "Wir lieben uns. Das wird sich niemals ändern", sagte Butler, der noch in Kontakt zu ihnen steht, im Chicago Magazin .

Heat schalten Bucks aus

Denn Butler steht mit den Miami Heat in den Finals der Eastern Conference. Im Ost-Halbfinale schlugen sie die Favoriten aus Milwaukee um Superstar Giannis Antetokounmpo souverän mit 4:1 - vor allem in der Deutlichkeit eine echte Überraschung.

Denn die Bucks hatten in der Saison eine herausragende Siegquote von 76,7 Prozent und damit eine bessere als das Meisterteam der Heat im Jahr 2012.

Ein entscheidender Faktor, um die (vermeintliche) Übermannschaft zu schlagen, war jener Butler. Der 31-Jährige dominierte die Serie auf beiden Seiten des Feldes und sorgte in Spiel 1 mit 40 Punkten für eine Bestmarke.

Bei den Bulls zum Star entwickelt

Der Sportler hat einige bewegte Stationen hinter sich, in denen er sportlich meistens überzeugen konnte, doch andere Probleme erschwerten ihm in der Vergangenheit den ganz großen Wurf.

Das gab es in diesem Jahrzehnt noch nie. Die Dallas Mavericks erspielen sich im 3. Viertel eine 30-Punkte-Führung gegen NBA-Champion Toronto Raptors. Was danach folgt, geht in die Geschichte ein. Angeführt von Kyle Lowry spielen sich die Raptors in einen Rausch, während den Mavs um Star-Spieler Kristaps Porzingis (Bild) nichts mehr gelingt © Getty Images

Die Raptors drehen die Partie am Ende tatsächlich noch und jubeln über einen verrückten Sieg. Der Einbruch der Mavs hat dagegen historische Ausmaße - seit 2009 hatte kein Team eine solch klare Führung verspielt. Das Peinlich-Podium verpassen die Mavs aber hauchdünn SPORT1 zeigt die größten Einbrüche der NBA-Historie © SPORT1-Montage/Getty Images/dpa Picture Alliance

RANG 9 - BOSTON CELTICS vs. LOS ANGELES CLIPPERS (28 PUNKTE, 9.2.2019): In der vergangenen Saison gab es gleich drei dicke Comebacks. Im Februar eroberte Ex-Coach Doc Rivers mit seinem neuen Team den TD Garden und schockte die Celtics, die auch noch Kyrie Irving (M.) wegen einer Knöchelverletzung verloren © Getty Images

RANG 9 - SACRAMENTO KINGS vs. BROOKLYN NETS (28 PUNKTE, 19.3.2019): Nur einen Monat später zogen die Nets eine ähnliche Show ab. D'Angelo Russell markierte unfassbare 27 seiner 44 Punkte im letzten Viertel und entriss den Kings noch den Sieg © Getty Images

RANG 9 - PORTLAND TRAIL BLAZERS vs. SACRAMENTO KINGS (28 PUNKTE, 10.4.2019): Innerhalb eines Monats schaffen es die Kings gleich zweimal, einen 28-Punkte-Vorsprung noch zu vergeigen. Ex-King Skal Labissiere (r.) führt Portlands zweite Garnitur zum Mega-Comeback ©

RANG 6 - DALLAS MAVERICKS vs. MINNESOTA TIMBERWOLVES (29 PUNKTE, 30.12.2008): Auch Dirk Nowitzki hatte Comeback-Qualitäten. Während seiner Glanzzeit liegt er mit den Mavs im dritten Viertel mit 29 hinten, ehe der Deutsche (24 Punkte) und Jason Terry aufdrehen. Dallas gewinnt noch 107:100 © Imago

RANG 6 - ATLANTA HAWKS vs. MILWAUKEE BUCKS (29 PUNKTE, 25.11.1977): In Atlanta kommt es in den 70ern zum größten Comeback im Schlussviertel aller Zeiten. Die Hawks führen innerhalb der letzten zwölf Minuten mit 29 - auch dank John Drew (30 Zähler). Dann stellt aber Junior Bridgerman das Spiel für die Bucks völlig auf den Kopf © Getty Images

RANG 6 - LOS ANGELES LAKERS vs. SEATTLE SUPERSONICS (29 PUNKTE, 4.5.1989): Das bis zu den Warriors größte Playoff-Debakel erleben die Sonics. Sie führen gegen die späten Showtime-Lakers im zweiten Viertel mit 41:12. Magic Johnson bringt die Lakers aber zurück. Am Ende steht ein 97:95-Erfolg für L.A. © Getty Images

RANG 4 - LOS ANGELES LAKERS vs. DALLAS MAVERICKS (30 PUNKTE, 6.12.2002): Eine der schmerzlichsten Pleiten kassiert Dirk Nowitzki in seiner frühen NBA-Phase von Kobe Bryant. Trotz Mega-Vorsprungs in der zweiten Hälfte setzt es ein 103:105. Kobe macht die entscheidenden Punkte © dpa Picture Alliance

RANG 4 - TORONTO RAPTORS VS. DALLAS MAVERICKS (30 PUNKTE, 22.12.2019): 17 Jahre später stellen die Mavs diesen Franchise-Rekord ein. Trotz eines 23- Punkte-Rückstand zu Beginn des 4. Viertels kämpft sich Toronto zurück - seit der Saison 2019/2010 ist die Bilanz aller Teams, die ein 4. Viertel mit mindestens 20 Punkten Rückstand beginnen bei 3:1667 - also 0,0018 Prozent ©

RANG 3 - GOLDEN STATE WARRIORS vs. LOS ANGELES CLIPPERS (31 PUNKTE, 15.4.2019): Der größte Playoff-Kollaps geht auf das Konto der Über-Warriors. Aus einem 63:94 im dritten Viertel machen Lou Williams und Co. einen schockierenden 135:131-Erfolg über den Titelverteidiger © Getty Images

RANG 2 - CHICAGO BULLS vs. SACRAMENTO KINGS (35 PUNKTE, 21.12.2009): Das United Center hat mit Michael Jordan und Derrick Rose legendäre Siege gesehen. An jenem Dezember-Abend brechen die Bulls aber böse ein. Tyreke Evans dreht in der zweiten Hälfte das Spiel zum 102:98 © Getty Images

