DFB-Pokal: Schalke 04 - 1. FC Schweinfurt 05 findet offenbar nicht statt

Der FC Schalke 04 darf am Wochenende offenbar nicht wie geplant im DFB-Pokal antreten.

Wie das Landgericht München 1 am Freitagnachmittag entschied, dürfen die Königsblauen nicht gegen Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 (geplant für Sonntag, 15.30 Uhr) spielen!

Das schrieb Drittligist Türkgücü München in einer Mitteilung . Der Münchner Klub war juristisch gegen die Entscheidung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) vorgegangen, Schweinfurt für den DFB-Pokal zu melden.

Der Grund: Nachdem die Regionalliga Bayern unterbrochen wurde, herrscht Unklarheit, wer als Vertreter Bayerns in den Pokal einziehen durfte.

Mitteilung des Münchner Landgerichts

"Der BFV muss die Meldung von Schweinfurt widerrufen und Türkgücü zum DFB Pokal melden. Der DFB muss diese Maßnahmen zulassen", schrieb der Münchner Klub in seiner Mitteilung und ergänzte den Beschluss des Landgerichts:

Schalke-Partie womöglich erst im Oktober

"Wir sind zufrieden, dass wir dieses Ergebnis vor dem Landgericht München erzielen konnten, denn seit Jahren ist es gelebte Praxis der Bayerischen Fußballverbandes, die beste bayerische Amateurmannschaft am DFB-Pokal teilnehmen zu lassen", erklärte Geschäftsführer Max Kothny.

"Die kurzfristige Satzungsänderung des BFV, die Schweinfurt 05 zum DFB-Pokal zugelassen hätte, zeigt, dass die ursprüngliche und stets von Türkgücü München verteidigte Position rechtmäßig ist. Unsere Teilnahme an der 3. Liga war von Anfang an auch mit der geplanten Teilnahme am DFB-Pokal verbunden."