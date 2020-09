CHECK24 Doppelpass zum 25. Jubiläum erstmals seit März mit Zuschauern

Beim ersten Doppelpass der neuen Saison dürfen erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder Zuschauer bei Deutschlands beliebtestem Fußballtalk dabei sein. Im Hilton Munich Airport nehmen am Sonntag exakt 40 Fans an der Kultsendung mit Moderator Thomas Helmer teil ( Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ).

Erst Papp-Doppelgänger, nun richtige Fans

Der Doppelpass zog anschließend zunächst vom Hilton-Hotel in die Event-Location ziegelei101 in Ismaning um. Im Mai kehrte der Dopa in seine "Heimat" am Münchner Flughafen zurück, Moderator Helmer konnte dazu sogar "Fans" begrüßen. Dank der sehr erfolgreichen "Dopa(pp)-Fan"-Aktion konnten 100 Papp-Doppelgänger gegen eine Spende für das Phrasenschwein jede Woche am Doppelpass teilnehmen.