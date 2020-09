Reiten, Galopp: Große Woche in Baden-Baden live im TV, Stream bei SPORT1

Bei der Großen Woche geht es auch am Samstag in Baden-Baden rund © Imago

Im Rahmen der Großen Woche warten am Samstag ein paar echte Highlights auf die Fans. Unter anderem werden zwei Gruppenrennen veranstaltet.

Zwei Grupperennen, tolle Wettmöglichkeiten und vieles mehr – dieser Samstag bei der Großen Woche in Baden-Baden hat es wahrlich in sich. Zehn dreijährige und ältere Stuten der Top-Klasse geben sich im T. von Zastrow Stutenpreis (Gruppe II, 70.000 Euro, 2.400 m, 5. Rennen um 15:15 Uhr) die Ehre ( ab 14 Uhr live im TV und im STREAM bei SPORT1 ).

Allein 35.000 Euro erhält der Besitzer der Siegerin. Zwei Engländerinnen sind mit von der Partie: Die von Mark Johnston trainierte Rose Of Kildare (Francis Norton) war nach unglücklichem Rennverlauf Dritte der 1.000 Guineas in Düsseldorf, gewann anschließend die Musidora Stakes in York und hatte es anschließend im Juddmonte International zu schwer. Harry Dunlops Golden Lips (Alexander Pietsch) war zuletzt Vierte eines Listenrennens.