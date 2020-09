Formel 3: Lirim Zendeli fährt auch in Mugello wieder auf Pole Position

Lirim Zendeli bestätigt seine gute Form in der Formel 3 und fährt auch in Mugello auf die Pole Position. Logan Sargeant hat das Nachsehen.

Der deutsche Nachwuchspilot Lirim Zendeli macht in der Schlussphase der Formel-3-Saison wiederholt von sich reden.

Zum Auftakt der letzten Station des Jahres in Mugello eroberte der 20-Jährige vom Trident-Team die Pole Position für das Hauptrennen am Samstag (10.25 Uhr).

Zendeli setzte sich am Freitag vor dem Meisterschaftsführenden Logan Sargeant (USA/Prema) durch. Der Bochumer, der seine zweite Saison in der Formel 3 bestreitet, hatte vor zwei Wochen in Spa erstmals den ersten Startplatz erobert.